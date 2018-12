Sondaggio violenza a bordo,prima Ryanair

E' la Ryanair la compagnia aerea con il maggior numero di episodi di violenza a bordo dei propri velivoli provocati dall'uso eccessivo di alcol: è quanto emerge da un sondaggio del magazine 'Which? Travel', riporta il quotidiano britannico Independent, secondo cui un passeggero su sei ha segnalato questo tipo di disagi durante i voli.

Il sondaggio di 7.900 lettori di 'Which? Travel' indica che il 17% di coloro che hanno volato con la compagnia a basso costo irlandese nel 2018 hanno assistito ai cosiddetti episodi di 'air rage', ovvero a incidenti violenti durante il volo, come "ubriachezza", oltre ad "abusi verbali" e altri tipi di comportamenti scorretti.

Le compagnie Thomas Cook Airlines, TUI e easyJet sono al secondo, terzo e quarto posto della classifica con rispettivamente il 15%, 14% e 13% mentre le più 'tranquille' sono la Flybe e la Norvegian entrambe al 5%.