Scontri in Kashmir, morti 4 ribelli

Proteste e violenti scontri oggi in Kashmir dopo un'operazione delle truppe indiane contro ribelli in un villaggio nel distretto meridionale di Pulwama finita con la morte di quattro persone.

I soldati hanno assediato l'area di Pulwama alla ricerca dei ribelli che secondo un informatore si nascondevano nella zona.

Uno scontro a fuoco con le forze governative ha provocato la morte di quattro ribelli ed ha innescato le proteste di centinaia di residenti che si sono schierati con loro in segno di solidarietà.

I soldati hanno sparato proiettili di gomma e lanciato gas lacrimogeni contro i residenti che li attaccavano lanciando pietre contro di loro, ma non si segnalano feriti.