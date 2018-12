Morto Loinger, partecipò a impresa Exodus

Il partigiano francese George Loinger, decano della resistenza anti-nazista, è morto ieri a Parigi a 108 anni. Partecipò al progetto della nave Exodus, che nel 1947 tentò di portare migliaia di ebrei scampati alla Shoah nella Palestina sotto il protettorato britannico.

Nato nel 1910 a Strasburgo da una famiglia ebrea-ortodossa, Loinger fu fatto prigioniero dai nazisti e inviato in un campo di lavoro in Baviera. Riuscito a fuggire, si unì alla resistenza francese in Borgogna, e tra il '43 e il '44 salvò centinaia di bambini ebrei.

Loinger ha ricevuto la Legion d'honneur nel 2005 ed è stato ricevuto dall'allora presidente israeliano Shimon Peres nel 2013.