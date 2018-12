A Gatwick avvistati anche droni polizia

Tra le 115 segnalazioni di droni che volavano sull'aeroporto di Gatwick il 19-20 dicembre potrebbero esserci stati anche avvistamenti di velivoli della polizia usati per dare la caccia ai due fantomatici apparecchi che hanno costretto le autorità britanniche a chiudere lo scalo per 36 ore: lo ha ammesso, scrive oggi il quotidiano britannico Telegraph, il capo della polizia del Sussex, Giles York.

Tuttavia, una portavoce della polizia del Sussex ha tenuto a sottolineare che la chiusura dell'aeroporto è stata provocata "da droni illegali e non dall'uso di droni" da parte degli agenti in quanto questi sono stati utilizzati solo quando Gatwick era già stato chiuso.