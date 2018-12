Francia: rogo periferia Parigi, 3 morti

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Un incendio si è sviluppato stasera in un appartamento a Bobigny, capoluogo del dipartimento della Senna-Saint-Denis, periferia nord di Parigi, causando la morte di tre persone, due bambine di 3 e 7 anni ed una ragazza di 20.

Lo riporta Le Parisien. Nell'incendio, sviluppatosi nel quartiere Paul Eluard, altre tre persone sono rimaste gravemente ferite, mentre altre due hanno riportato feriti lievi. I locali del liceo di zona sono stati messi a disposizione per ospitare gli inquilini del palazzo andato in fiamme.