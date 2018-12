Usa: ragazzo caduto in mare da nave

La Guardia costiera americana sta cercando un ragazzo inglese di 20 anni, che lavorava come intrattenitore a bordo, caduto da una nave da crociera della Royal Caribbean il giorno di Natale. Lo riporta la Cnn spiegando che, secondo quanto sottolineato dalla Guardia costiera, Arron Hough, impiegato sulla Harmony of the Seas, è caduto in mare a 267 miglia a nord-ovest di Aguadilla, a Porto Rico.

La Royal Caribbean ha fatto sapere che Hough non si è presentato al lavoro il giorno di Natale, aggiungendo che l'ultima volta che è stato ripreso da una telecamera era in piena notte, su uno dei ponti della nave che ospita il teatro, i negozi e i ristoranti.

I soccorsi, compreso un aereo Hercules HC-130, sono impegnati nelle ricerche del giovane.