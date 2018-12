Natale, Iraq diventa festività nazionale

Il Consiglio dei ministri iracheno ha approvato un provvedimento che stabilisce che il 25 dicembre, giorno di Natale, sarà festa nazionale. La legge è al vaglio del Parlamento. Lo riferiscono i media locali.

E' la prima volta che viene assunta nel Paese una decisione del genere, in riconoscimento alla festa dei cristiani che in Iraq sono minoranza. Solo nella regione del Kurdistan il Natale è già considerato una festività.

L'Iraq vede in questi giorni la visita del numero due del Vaticano, il Segretario di Stato, il card. Pietro Parolin, che oltre alle celebrazioni legate al Natale, sta incontrando anche le autorità locali.