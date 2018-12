India: sciopero dipendenti delle banche

(ANSA) - NEW DELHI, 26 DIC - I dipendenti delle banche pubbliche indiane hanno incrociato le braccia oggi in tutta l'India, con manifestazioni nelle principali città: lo sciopero, il secondo in una settimana, è stato proclamato da nove sindacati uniti in una coalizione contro il progetto di fondere tre istituti bancari pubblici, la Dena Bank, la Vijaya e la Bank of Baroda. I sindacati, che sostengono di rappresentare un milione tra impiegati e dirigenti delle 21 banche pubbliche, affermano che la prevista fusione porterebbe ad un drastico ridimensionamento dei posti di lavoro, e che non è stato anticipato alcun piano di ricollocamento. Questa fusione, approvata dal governo lo scorso settembre, è il primo passo di un progetto che con alcuni passaggi successivi, dovrebbe ridurre a 12 le attuali 21 banche pubbliche, per creare istituti più grandi, solidi e competitivi sul mercato: una volta terminata la fusione, le tre banche unite dovrebbero costituire il terzo istituto più grande del paese.