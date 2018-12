Disordini in Tunisia, diversi arresti

(ANSA) - TUNISI, 26 DIC - Cinque arresti a Tebourba (governatorato de la Manouba) e 13 fermi a Kasserine. Questo il bilancio dei disordini di ieri sera tra giovani manifestanti e forze dell'ordine tunisine stilato questa mattina dal portavoce del ministero dell'Interno, Sofiene Zaag, alla radio locale Mosaique Fm.

Da registrare in nottata anche disordini a Foussana, sempre a Kasserine, dove i dimostranti hanno lanciato pietre e bottiglie molotov contro la sede del distretto di polizia locale e costretto le forze dell'ordine ad usare gas lacrimogeni per disperdere i facinorosi.

La situazione sociale continua ad essere tesa in Tunisia, specie nelle regioni marginalizzate, dove il tasso di disoccupazione giovanile tocca punte del 30%. Un centinaio di attivisti ieri sera hanno attraversato la centrale Avenue Bourguiba della capitale protestando contro il carovita e chiedendo le dimissioni del governo.