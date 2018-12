Cina: esplosione in Università, 3 morti

Tre studenti sono rimasti uccisi in un'esplosione avvenuta nel laboratorio di chimica dell'Università Jiaotong di Pechino. Lo riferiscono i vigili del fuoco in un comunicato, citato dai media locali.

Secondo le prime informazioni, i tre studenti stavano conducendo un esperimento sulla purificazione delle acque nere.

Circa 30 mezzi dei pompieri sono intervenuti per domare le fiamme scatenate dall'esplosione. L'incendio è stato domani dopo circa un'ora.