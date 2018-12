Bannon punta a monastero di Trisulti per 'scuola populismo'

Il monastero medievale di Trisulti, a Collepardo in provincia di Frosinone, potrebbe diventare l'università del 'populismo' grazie all'appoggio di Steve Bannon, l'ex controverso stratega della Casa Bianca di Donald Trump. Secondo quanto riporta il Washington Post Benjamin Harnwell, il 43enne seguace di Bannon e uno dei suoi più stretti alleati in Europa, punta a trasformare il monastero in una "scuola di gladiatori per guerrieri della cultura".

Un sogno quello di Harnwell che non è poi però così semplice da realizzare. L'inglese 43enne è alla ricerca di insegnanti e non è ancora chiaro se e quanti studenti vorranno avventurarsi per una tale istruzione. Ma se tutto andrà bene, dice Harwell, la prossima generazione di leader trascorrerà tempo nel monastero per poi tornare nelle capitali europee e a Washington, "aiutando così ad assicurare - riporta il Washington Post - che la versione di rivolta di Bannon possa durare per decenni".