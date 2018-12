Regina e i nipoti alla messa di Natale

Famiglia reale britannica quasi al completo a Sandringham per la messa di Natale: la regina Elisabetta II è giunta in auto alla St. Mary Magdalene Church per partecipare alla funzione religiosa, quindi il principe Carlo seguito dai figli con le mogli: William e Kate, Harry e Meghan. Questi ultimi in attesa di un bimbo per la primavera. Assente Camilla, consorte di Carlo, per via di un raffreddore. Ha passato il Natale 'privatamente' anche il principe Filippo, il 97enne consorte della regina Elisabetta che da qualche tempo ormai molto raramente partecipa ad eventi pubblici.