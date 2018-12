Vince 1mln lotteria Svizzera, era errore

Ha vinto un milione a una lotteria e lo ha perso subito dopo. E' accaduto a uno svizzero, sorteggiato in una lotteria televisiva poi annullata per uno errore tecnico.

Lo scrive la Bbc online.

Andreas Burkli ha visto svanire, improvviso come era arrivato, il sogno della sua vita quando la Tv pubblica svizzera Srf lo ha dichiarato vincitore del premio durante la serie televisiva Happy Day e si è poi scusata avendo annullato la procedura.

Ora ad Andreas non resta che aspettare che passi il Natale, quando sarà fatto un nuovo sorteggio.