Siria:rientrati 1000 profughi dal Libano

Circa un migliaio di profughi siriani in Libano sono tornati oggi in patria. Lo riferisce l'agenzia governativa siriana Sana, ricordando che da mesi è stato organizzato il rientro graduale di siriani rifugiatisi in Libano dal 2011.

Secondo l'Onu, in Libano rimangono quasi un milione di profughi siriani.