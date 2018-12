Brasile: Temer teme essere arrestato dopo fine mandato

A meno di una settimana dalla fine del suo mandato, il presidente brasiliano Michel Temer è preoccupato dalla sua situazione legale e teme di essere arrestato dopo l'insediamento del suo successore, Jair Bolsonaro, il prossimo primo gennaio. Fonti del Palazzo di Planalto, sede dell'esecutivo a Brasilia, hanno ammesso che "esiste una forte preoccupazione" per la "delicata situazione di temer, specialmente dopo l'ultima denuncia penale per corruzione nel porto di Santos", ha riferito Gerson Camarotti, cronista ben informato sui retroscena della politica della Globo News.

Lo scorso 20 dicembre, la Procuratrice generale Raquel Dodge ha denunciato il presidente uscente presso il Supremo Tribunale Federale (Stf) per "corruzione attiva e passiva e riciclaggio": secondo l'ipotesi dell'accusa, esisteva "una vecchia intesa" illegale fra Temer e l'azienda Rodrimar, che opera nel porto di Santos - lo scalo commerciale più importante dell'America Latina - iniziata nel 1998, quando l'attuale presidente era ancora deputato federale.

Alte due denunce - per presunte tangenti pagate dalla Jbs, colosso globale dell'industria alimentare - presentate nel 2017, sono state bloccate in Parlamento, ma i casi saranno riaperti quando Temer perda l'immunità presidenziale. Secondo Josias de Souza, columnist della Uol - sito news del gruppo Folha - Temer ha discusso le sue grane giudiziarie in una discussione con i suoi più stretti collaboratori, che gli hanno consigliato di andare in Portogallo, dove è stato invitato per dettare classi nell'Università di Coimbra.