E' avvolta nel mistero la morte in Messico di Anna Ruzzenenti, un'istruttrice subacquea veronese di 27 anni. La giovane, riferisce il quotidiano L'Arena, è stata trovata morta a Playa del Carmen. La 27enne, che lavorava per una scuola di immersione, era partita lo scorso 13 dicembre per una vacanza nel paese centro-americano.

Ancora da chiarire le cause del decesso, che saranno affidate ad un'autopsia. Solo successivamente potrà esserci il nulla-osta per il rimpatrio della salma in Italia.