Gilet gialli: video, agenti aggrediti, uno estrae pistola

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Un video degli scontri di ieri a Parigi tra polizia e dimostranti violenti, alcuni dei quali in gilet giallo, mostra tre agenti in moto bloccati all'incrocio tra gli Champs Elysées e avenue George V, che vengono circondati e presi di mira dal lancio di oggetti, tra cui un monopattino e alberi di Natale.

All'inizio i tre si difendono con calci, manganelli e spray, poi uno di loro estrae la pistola e la punta ad altezza d'uomo, prima di indietreggiare e ripartire in moto.

In evidente difficoltà, anche gli altri due poliziotti fuggono su una sola motocicletta, lasciando la terza a terra.

Secondo quanto riferiscono media francesi è stata aperta un'inchiesta per violenze contro gli agenti.