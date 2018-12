ANSA/ Natale in famiglia per reali Gb, con Meghan nel mirino

Un Natale in famiglia, secondo la più comune delle usanze. Non metterebbe conto nemmeno occuparsene, non fosse che la famiglia in questione - i Windsor - è anche una dinastia e le sue vicende riempiono, in questi giorni come in altri, le pagine dei media britannici e non solo.

Vicende infarcite di dettagli sugli appuntamenti che la tradizione impone, con ben poche varianti in fondo fra un anno e l'altro. Ma anche di voci e inverificabili pettegolezzi che la stampa (popolare o meno popolare) sparge a piene mani: parafrasando alla buona l'immortale incipit di Tolstoj in 'Anna Karenina' secondo cui "ogni famiglia felice si assomiglia" (pure a Natale, evidentemente), mentre ciascuna - reali inclusi - affronta disgrazie e presunti contrasti "a suo modo".

L'oggetto delle attenzioni più ossessive di questa stagione natalizia è inevitabilmente l'ultima arrivata del casato: Meghan Markle, l'ex attrice afroamericana, Windsor acquisita, divenuta duchessa di Sussex nel maggio scorso in forza del matrimonio da favola moderna con Harry - secondogenito di Carlo e Diana, oltre che nipote della regina - e in attesa di dare alla luce in primavera il suo primo bebè. La sua presenza al classico pranzo del 25 dicembre offerto ai congiunti più stretti dall'ormai quasi 93enne Elisabetta II nella residenza di Sandringham, fra le campagne inglesi del Norfolk, è confermata quanto scontata.

Ci sarà, come del resto già nel 2017 da semplice fidanzata, beneficiaria del primo invito mai indirizzato da Sua Maestà a una partner non ancora sposata d'un consanguineo. E c'è da giurare che gli obiettivi e le telecamere saranno soprattutto per lei nel tragitto fra la proprietà e la chiesa di St. Mary Magdalene, dove la sovrana è solita assistere alla messa di Natale la mattina del 25 dopo la serata della vigilia dedicata allo scambio informale e privato dei doni in famiglia, secondo la consuetudine tedesca ereditata dagli avi Sassonia-Coburgo.

Ma, per Meghan, oggetto d'un interesse che neppure l'immancabile messaggio della regina alla nazione - debitamente preregistrato a Buckingham Palace in tumultuosi tempi di Brexit - sembra poter eguagliare, non si tratterà solo di curiosità benigna. Finita la 'luna di miele' mediatica dei primi mesi, la neoduchessa sta in effetti sperimentando ora l'occhio più malevolo dei tabloid. Nel mirino ci sono le voci di più o meno fantomatici suoi "capricci", le asserite incompatibilità con la cognata Kate che - a credere alle fonti anonime di rito evocate da alcuni giornali - sarebbero dietro alla decisione dei Sussex di trasferirsi a inizio anno, e fino al parto, da Kensington Palace a un cottage fuori Londra tirato a lucido. E che avrebbero addirittura incrinato l'armonia fra Harry e William.

Persino l'annuncio dell'assenza di Harry alla consueta caccia reale del Boxing Day (Santo Stefano) è stata interpretata da qualcuno come un piccolo tradimento nei confronti del fratello maggiore, in omaggio alla passione animalista di lei: in barba al fatto che l'anno scorso fosse accaduto esattamente lo stesso, senza alcuna eco di polemica.

Le testate più serie dell'isola ignorano in effetti l'intero canovaccio. Limitandosi - come il Guardian, in un corsivo pungente - a liquidare sospetti, passaparola e immaginifiche congetture su una "regina irritata" per quel che sono, fino a prova contraria: chiacchiericcio privo di riscontri, al riparo da smentite visto che in genere la corte si rifiuta di 'abbassarsi a commentare'. Ma da oltreoceano c'è chi valuta la faccenda un po' più sul serio. La Cnn, ad esempio, la quale di recente ha preso con foga le parti della (ex) connazionale, convinta che a far ruotare il vento del mainstream mediatico britannico contro Meghan, e a concentrare su di lei scampoli di malignità, contribuiscano vecchi residui di pregiudizio: etnico, sociale e un filo antiamericano, se non proprio razzista.

