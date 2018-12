Soros persona dell'anno per Ft

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - George Soros è la persona dell'anno per il Finacial Times. Lo ha annunciato oggi il quotidiano economico britannico.

La scelta della persona dell'anno, ha spiegato l'Ft, di solito viene compiuta "solo in base agli obiettivi raggiunti.

Nel caso di Soros, abbiamo scelto anche per i valori che rappresenta". A 88 anni, il miliardario di origini ungheresi viene descritto come "il padre degli hedge fund" ma anche come "il portabandiera della democrazia liberale e di una società aperta". Un uomo che ha utilizzato la sua filantropia "per combattere l'autoritarismo, il razzismo e l'intolleranza".

Nel mirino del governo di Viktor Orban e al centro delle teorie complottiste sulle due sponde dell'Atlantico che lo accusano di sostenere l'immigrazione illegale attraverso le sue azioni umanitarie, Soros, gran donatore dei democratici americani, è stato messo all'indice anche dal presidente Usa Donald Trump che gli ha imputato di finanziare le proteste contro la conferma del giudice Brett Kavanaugh alla Corte Suprema.