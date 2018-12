Gilet gialli: tensione sugli Champs-Elysees, usati idranti

(ANSA) - PARIGI, 15 DIC - Qualche tensione a fine giornata sugli Champs-Elysees, fra gilet gialli e polizia che cerca di evacuare la zona per mettere fine alla manifestazione.

Mentre cala la sera e al freddo glaciale si è aggiunta la pioggia, da entrambe le parti ci sono segnali di nervosismo ma per ora la situazione è sotto controllo. La polizia, per alleggerire la pressione e sgomberare la grande avenue parigina ha fatto uso di idranti.

Una parte dei manifestanti di place de l'Opera ha seguito uno dei leader della frangia dura dei gilet gialli, Eric Drouet, in direzione di place de la Republique. (ANSA).