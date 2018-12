Corte Ue, Gb può revocare Brexit da sola

Il Regno Unito è libero di revocare in modo unilaterale la Brexit. Lo stabilisce la sentenza odierna della Corte di giustizia dell'Ue.

"Con la revoca - si legge nella sentenza - il Regno Unito resterà nell'Ue mantenendo il suo status di Stato membro" e la possibilità di revocare il ritiro esiste fino a quando l'accordo di divorzio non entrerà in vigore, quindi, fino al 29 marzo 2019.

La decisione arriva alla vigilia del voto a Westminster. La richiesta di chiarimenti ai giudici europei era stata introdotta dalla Corte suprema scozzese, dopo il ricorso di un gruppo di politici e attivisti 'remain', tra cui i parlamentari Verdi Andy Wightman e Ross Greer, e gli europarlamentari laburisti David Martin e Catherine Stihler (S&d) oltre all'eurodeputato scozzese Alyn Smith (Verdi), secondo i quali la Brexit convinti che ci fosse ancora la possibilità di cambiare rotta. Vista l'urgenza della questione, su richiesta del tribunale scozzese, il Presidente della Corte Ue aveva disposto la procedura accelerata.

Il ministro dell'Ambiente, Michael Gove, ha definito il verdetto della Corte irrilevante", sottolineando che questa sentenza "non altera il referendum del 2016, né la chiara volontà del governo di assicurare che il Regno Unito lasci l'Ue il 29 marzo". E poi: "Noi non vogliamo restare nell'Ue - ha puntualizzato Gove -, 17,4 milioni di persone hanno mandato un messaggio chiaro. E questo significa che lasceremo anche la giurisdizione della Corte di Giustizia Europea".

Dal fronte dell'opposizione, la sentenza ha suscitato reazioni positive: fra le prime quella della first minister di Edimburgo e leader dell'Snp, il partito indipendentista scozzese, Nicola Sturgeon, la quale auspica ora una richiesta di "estensione" dei termini negoziali previsti dall'articolo 50, per convocare un secondo referendum e, in caso di risultato inverso rispetto al 2016, rinunciare alla Brexit.