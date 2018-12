Brexit: Tusk convoca vertice per giovedì

(ANSA) - BRUXELLES, 10 DIC - "Ho deciso di convocare un Consiglio europeo sulla Brexit" a 27 "giovedì. Non rinegozieremo l'accordo, ed in particolare il backstop, ma siamo pronti a discutere su come facilitare la ratifica del Regno Unito". Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk dal suo profilo Twitter. "Il tempo sta finendo - aggiunge - discuteremo anche della nostra preparazione per uno scenario di mancata intesa".