Malaysia: protesta dei musulmani malay

Migliaia di musulmani malay, l'etnia maggioritaria nel Paese, hanno manifestato oggi a Kuala Lumpur in protesta contro il nuovo governo di Mahathir Mohammad, percepito come una minaccia ai privilegi istituzionali di cui la maggioranza malay gode in un Paese dove le minoranze cinesi e indiane rappresentano quasi un terzo della popolazione.

La protesta, convocata inizialmente contro la prospettiva di un'approvazione governativa di una convenzione dell'Onu per eliminare ogni forma di discriminazione (Icerd), è andata avanti nonostante nel frattempo il governo abbia annunciato di non voler più ratificare il documento, proprio per la pressione dell'opposizione.

Alla manifestazione era presente anche l'ex primo ministro Najib Razak, sconfitto alle elezioni di maggio e ora formalmente incriminato per corruzione per il suo coinvolgimento in un gigantesco scandalo di appropriazione indebita relativa al fondo sovrano 1MDB, da lui istituito.