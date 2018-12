++ Huawei, fiduciosi imparzialità autorità Usa-Canada ++

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Siamo convinti e fiduciosi che le autorità canadesi e statunitensi raggiungeranno senza dubbio una conclusione corretta e imparziale. Huawei rispetta tutte le leggi e le regole dei Paesi in cui opera, incluse quelle in materia di controllo delle esportazioni delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti e dell'Ue": così Huawei sull'arresto del Cfo Meng Wanzhou, specificando che "non sono a conoscenza di illeciti" e che "sono state fornite poche informazioni riguardo le accuse". (ANSA)