Gilet gialli: Macron via tassa per 2019

L'aumento delle tasse sul carburante è annullato per tutto l'anno 2019, secondo quanto annunciato dall'Eliseo a Le Figaro. Il primo ministro, Edouard Philippe, aveva annunciato ieri che l'ecotassa non sarebbe comunque stata inserita nel progetto di finanziaria 2019, ma aveva parlato di "moratoria" di 6 mesi.

Negli ultimi giorni era emersa fortissima la preoccupazione dell'Eliseo per il quarto sabato di proteste annunciate dai gilet gialli.

La radio pubblica France Info, citando l'Eliseo, ha annunciato in serata che ormai la preoccupazione della presidenza è altissima e l'attenzione è tutta rivolta al 4/o sabato di protesta. Macron e i suoi si aspettano una manifestazione "di grande violenza", le notizie che arrivano dal territorio sono "estremamente preoccupanti". Si starebbe preparando un "nocciolo duro di diverse migliaia di persone" che verrebbero a Parigi "per distruggere e per uccidere". Per questo tutti i membri del governo hanno lanciato appelli alla calma, invitando i "ragionevoli" ad evitare di manifestare ancora. A complicare la prospettiva, un sindacato minoritario di polizia - proclamando addirittura di voler essere "solidale con i gilet gialli" - invita allo sciopero i suoi aderenti a partire da sabato, partendo dai funzionari del ministero dell'Interno.