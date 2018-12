Brexit: backstop a tempo indeterminato, May sotto tiro

Theresa May di nuovo sotto tiro oggi ai Comuni dopo la pubblicazione del parere legale sull'accordo sulla Brexit che sancisce come Londra sia tenuta a sottostare "indefinitamente" al backstop e alla permanenza dell'Irlanda del Nord nell'unione doganale "fino al raggiungimento di un accordo sostitutivo" con l'Ue sulle relazioni future.

Il tema è stato sollevato nel Question Time: la premier Tory ha risposto di non averlo mai negato, insistendo tuttavia sull'intenzione di entrambe le parti di non far entrare il backstop in vigore.