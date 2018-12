Ceo Volkswagen: 'Vogliamo alleanza globale con Ford'

"Siamo in negoziati avanzati con la Ford per costruire davvero una alleanza automobilistica globale, che rafforzerà anche l'industria automobilistica americana": lo ha annunciato il ceo della Volkswagen, Herbert Diess, dopo un incontro alla Casa Bianca con Donald Trump e i suoi consiglieri economici. Diess ha aggiunto che la società potrebbe usare le capacità produttive della Ford in Usa e che sta considerando di realizzare un secondo impianto negli Stati Uniti.

Investimenti saranno annunciati in gennaio o febbraio.