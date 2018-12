Incendi Australia, è ancora crisi

Entra nella seconda settimana la crisi degli incendi nello Stato australiano del Queensland, con oltre 110 roghi ancora attivi e 527 mila ettari di foreste e terreni coltivati inceneriti. Forte vento e temperature fino a oltre 40 gradi mettono a dura prova gli esausti vigili del fuoco, a cui se ne sono aggiunti oltre 400 da altri Stati d'Australia. Li assistono numerosi aerei antincendio.

Secondo il Bureau of Meteorology le temperature dovrebbero calare da domani sera, con la possibilità di sospirate piogge.

"Ma oggi e domani saranno giorni pesanti per i vigili del fuoco e per tutte le persone che devono affrontare il calore", ha detto alla radio nazionale Abc il portavoce del Bureau, Adam Blazac. Una delle minacce sono i 'fulmini secchi', che potranno accompagnare i temporali senza pioggia previsti in serata e che possono appiccare nuovi focolai. L'emergenza incendi ha avuto la sua prima vittima venerdì notte, con la morte di un uomo di 21 anni.