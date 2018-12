Bush: camera ardente a Washington

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - Dalla camera ardente a Washington a partire da lunedì, alla sepoltura in Texas giovedì. Un lungo addio quello previsto per George HW Bush, scomparso venerdì all'età di 94 anni, i cui dettagli sono stati resi noti nelle scorse ore, riferisce la Cnn. Mentre la Casa Bianca ha confermato che il presidente Donald Trump ha indetto per mercoledì una giornata di lutto nazionale. La salma del 41/mo presidente degli Stati Uniti arriverà a Capitol Hill lunedì, dove verrà allestita la camera ardente, aperta alle visite del pubblico da lunedì sera fino a mercoledì mattina, a cui seguirà una cerimonia di commemorazione presso la National Cathedral di Washington, a partire dalle 11 del mattino ora locale (le 17 in Italia). La salma verrà poi trasportata in Texas, dove resterà presso la St. Martin's Episcopal Church di Houston - dove Bush viveva- dalla sera di mercoledì fino alle 7 del mattino di gioved ì, dove nella stessa mattinata si terrà una seconda cerimonia di commemorazione. Da lì partirà quindi il corteo funebre.