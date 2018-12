Germania: in migliaia sfilano contro uso carbone

Migliaia di persone sono scese in piazza oggi a Berlino e Colonia, in Germania, in manifestazioni indette dagli ambientalisti per chiedere di mettere al bando l'uso del carbone per la produzione di energia.

Le iniziative si svolgono alla vigilia dell'apertura a Katowice, in Polonia, di un vertice dell'Onu sull'ambiente. Tra i dimostranti si vedono striscioni e cartelli su cui sono scritte frasi come: "Basta con il carbone" e "Il futuro è senza carbone". Le autorità tedesche speravano di poter presentare un piano per la dismissione delle centrali a carbone nei prossimi decenni, ma una commissione di esperti ha rinviato la pubblicazione del rapporto a dopo la conferenza dell'Onu.