G20: Modi come Apu dei Simpson, indiani contro tv argentina

E' bufera sul canale televisivo argentino Tv Cronica che, nel dare la notizia dell'arrivo a Buenos Aires del premier indiano Narendra Modi ha mandato in onda un'immagine di Apu, personaggio indiano dei 'Simpson'.

In migliaia su Twitter hanno pubblicato l'immagine della tv argentina, un 'combo' che mostra l'aereo di Modi accanto al primo piano del personaggio. E c'è anche chi ha notato che in sottofondo c'era la colonna sonora di 'The Millionaire', il film di Danny Boyle che ha vinto l'Oscar nel 2009 e racconta la storia del riscatto di un ragazzo cresciuto in una baraccopoli a Mumbai. "E' disgustoso e razzista. Quest'uomo rappresenta un miliardo di persone", ha scritto qualcuno.

Cronica Tv è nota in Argentina per il modo sarcastico e non 'politically correct' di dare le notizie. Non è la prima volta che un leader mondiale viene presentato in maniera non ortodossa. In passato erano stati ridicolizzati il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e quello del Rwanda Paul Kagame.

Certo è che Apu è un personaggio molto controverso tanto che l'anno scorso è uscito il documentario 'The Problem with Apu' nel quale l'autore, Hari Kondabolu si chiede se e quanto la visione stereotipata dell'indiano negli Stati Uniti sia stata influenzato dal personaggio dei Simpson. Un vero e proprio caso che ha portato gli autori del cartone a rispondere alla questione in una puntata e, forse, a cancellare del tutto il personaggio anche se per il momento non c'è stato alcun annuncio ufficiale. (ANSA).