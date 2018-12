Coree: Seul, soldato Nord diserta al Sud

(ANSA) - PECHINO, 1 DIC - Un soldato nordcoreano ha disertato raggiungendo il Sud attraverso il confine di terra, in una fase di forte allentamento delle tensioni anche militari tra le due Coree. E' quanto ha detto il Comando di Stato maggiore congiunto di Seul, secondo cui l'episodio è avvenuto stamane, alle 7:56 locali (23:56 di venerdì in Italia). "Le relative agenzie hanno intenzione di interrogarlo per capire i dettagli su come abbia fatto a raggiungere il Sud", ha spiegato il Comando, secondo l'agenzia Yonhap.

La vicenda ha particolare rilevanza considerando che si tratta del primo caso di diserzione dalla demolizione concordata da Sud e Nord di 10 torrette di guardia ciascuno lungo il confine e dalla bonifica di una vasta area della zona demilitarizzata (Dmz) da centinaia di mine, al fine tra l'altro di avviare la prima operazione congiunta di ricerca dei resti dei soldati uccisi nella Guerra di Corea (1950-53).