Russia: Aids in aumento,rischio epidemia

In alcuni paesi dell'ex Unione Sovietica, ma soprattutto in Russia, si rischia una vera e propria epidemia di Aids. Nel 2017 i più alti tassi di nuove infezioni da Hiv sono stati infatti osservati proprio in Russia, confermando così un trend costante almeno sin dal 2012. Lo riporta l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie nell'ultimo rapporto. Stando al documento, la Russia è in testa alla triste classifica con 71,1 nuovi casi diagnosticati ogni 100 mila abitanti e stacca di parecchie lunghezze altri paesi dell'ex Urss come Ucraina (37), Bielorussia (26,1) e Moldavia (20.6). "Quando si combinano i dati della Federazione Russa con i dati riportati dagli altri 12 paesi sulla modalità di trasmissione dell'Hiv, i rapporti eterosessuali hanno rappresentato il 59% delle nuove diagnosi", recita il rapporto.

Per Masoud Dara, specialista dell'Oms, questo potrebbe indicare un "contagio nella popolazione generale oltre i gruppi a rischio".