Trump, non credo a impatto uomo su clima

"Non credo ai cambiamenti climatici provocati dall'uomo e non credo all'opinione diffusa tra gli scienziati": cosi; Donald Trump in un'intervista al Washington Post torna a respingere le conclusioni del rapporto messo a punto dalla sua stessa amministrazione in cui ancora una volta si lancia l'allarme clima. "Guardiamo alla nostra aria e alla nostra acqua, sono ora a un livello record di pulizia", afferma il presidente americano.