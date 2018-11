Mosca, nessun ordigno trovato

(ANSA) - MOSCA, 28 NOV - In nessuno dei siti coinvolti sono in multipli allarmi bomba a Mosca sono stati trovati ordigni esplosivi. Lo dicono fonti dei servizi di emergenza alla Tass. I centri commerciali della capitale russa indicati nelle segnalazioni telefoniche -dilagate in tutto il Paese l'anno scorso provocando l'evacuazione di oltre 2 milioni di persone- sono saliti a 14. In tutto, riporta Interfax, sono state evacuate 6mila persone. Le ferrovie russe smentiscono intanto che sia stata evacuata la stazione Kievskaya, nel centro di Mosca, come invece riportato da alcuni media. In nessun caso, degli oltre 4000 registrati l'anno passato, gli allarmi bomba si sono poi rivelati reali. Le autorità, ad ogni modo, prendono seriamente le telefonate anonime e procedono con i controlli delle unità cinofile.