Cremlino, sì incontro Putin-Trump al G20

Il Cremlino continua i preparativi per l'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump durante il vertice del G20 in Argentina. "I preparativi proseguono, l'incontro è stato concordato, non abbiamo altre informazioni dalle nostre controparti statunitensi", ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov a chi gli chiedeva della possibilità che il vertice russo-statunitense in Argentina possa essere cancellato, così come paventato da Trump.