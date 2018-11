Usa 2020: Beto non esclude di candidarsi

Era la notizia che in tanti attendevano in America: Beto O'Rourke, astro nascente del partito democratico, "l'Obama bianco" come è stato ribattezzato da molti, non esclude di candidarsi alle presidenziali 2020 per sfidare Donald Trump. E' lui stesso ad affermarlo per la prima volta dopo avere negato finora una sua eventuale candidatura alla Casa Bianca. Una svolta che potrebbe imprimere un'accelerazione in casa dem in vista dell'inizio della campagna elettorale per le primarie.