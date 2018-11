Afghanistan: uccisi tre militari Usa

(ANSA) - KABUL, 27 NOV - Tre militari americani sono stati uccisi dall'esplosione di un ordigno sul ciglio della strada nella provincia afghana di Ghazni. Lo rendono noto le forze statunitensi in Afghanistan, aggiungendo che altri tre sono rimasti feriti. Ferito anche un contractor americano.

Le identità delle vittime non sono state rese note perché non ancora comunicate alle famiglie. Un portavoce delle forze Usa, Ubon Mendie, ha precisato che i feriti sono stati evacuati.

L'attacco non è stato al momento rivendicato. I talebani hanno una presenza molto attiva nella provincia di Ghazni e lo scorso agosto hanno tentato di prendere il controllo del capoluogo. Ghazni è stata l'unica provincia in cui non si sono potute tenere le elezioni parlamentari lo scorso ottobre.