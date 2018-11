Naufragio sul Lago Vittoria, 29 morti

KAMPALA - Almeno 29 persone sono morte la notte scorsa in seguito al rovesciamento di una imbarcazione nelle acque del lago Vittoria nei pressi di Kampala, in Uganda.

Lo hanno reso noto fonti di polizia, precisando che le operazioni di soccorso hanno portato al recupero di 27 superstiti, e sottolineando che a bordo dell'imbarcazione, poi affondata, c'erano almeno 90 passeggeri, cosa che fa temere un bilancio ancora più pesante. Secondo quanto ha affermato un portavoce della polizia, l'imbarcazione era alquanto malandata e non aveva la licenza di navigazione. Nonostante ciò, continuava a trasportare passeggeri per mini crociere turistiche sul lago, molto popolari soprattutto tra i giovani nel corso dei weekend.