Messico nega intesa su richiedenti asilo

Il governo entrante messicano smentisce che sia stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per consentire a coloro che richiedono asilo agli Usa di rimanere in attesa in Messico mentre la loro richiesta viene vagliata dalle autorità statunitensi.

"Non c'è alcun accordo tra il governo messicano entrante e il governo degli Stati Uniti", ha affermato in una nota la futura ministra degli interni, Olga Sanchez.

Alcune ore prima, citando la stessa Sanchez, il Washington Post aveva scritto che l'amministrazione messicana entrante di Andres Manuel Lopez Obrador aveva concordato di consentire ai migranti di rimanere in Messico nell'ambito di una "soluzione a breve termine" mentre gli Stati Uniti esaminano le loro richieste di asilo. Lopez Obrador entrerà in carica dal primo dicembre.