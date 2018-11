Gilet gialli: nasce coordinamento italiano, anche contro Autostrade

E' nato il 'Coordinamento italiano gilet gialli Italia' con tanto di pagina Facebook. il coordinamento si batte contro la direttiva Bolkestein e la tassazione troppo elevata per le imprese ma chiede anche "la revoca della concessione a Autostrade e la riduzione dei pedaggi".

Proprio ieri sulla pagina Fb è stata lanciata la proposta: "Oggi Champs Elysee, la prossimo a Roma. Facciamo partire la protesta dei gilet gialli in Italia. Non paghiamo più le autostrade se i pedaggi non scendono di prezzo e se a gestirle rimane Autostrade spa".

Nel post d'apertura della pagina facebook del coordinamento nazionale gilet gialli Italia la prima adesione è di Giancarlo Nardozzi: "sono il presidente nazionale del Goia (gruppo organizzato indipendente ambulanti) - scrive -. Ho aderito a questo coordinamento per aiutare a superare le difficoltà della categoria e per cercare di apporre dei cambiamenti anche protestando sempre in forma civile e legale a sostegno di questo governo ormai circondato da tutti". Nardozzi prosegue scrivendo di essersi "reso conto dello stallo alle risoluzioni dei problemi che noi abbiamo sostenuto e che oggi l'Europa vuole vietare sostenendo in pratica l' austerità che fino a oggi il vecchio governo ha esercitato sul popolo e che ha portato e tiene alla fame milioni di italiani". Il coordinamento, prosegue Nardozzi "è rivolto a tutte le categorie e ci aspettiamo che associazioni e anche politici di buoni principi aderiscano all'iniziativa per far si che la voce del popolo prevalga su quella degli speculatori".

IERI BLITZ A CASELLO, 'AUTOSTRADE ASSASSINI'