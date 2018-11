Usa: nero ucciso per errore, proteste

Manifestazioni di protesta contro la polizia a Hoover, in Alabama, dove un agente ha ucciso un ragazzo afroamericano 21enne per errore: credeva fosse stato lui, Emantic Fitzegarld Bradford Jr., a sparare e ferire due persone in un centro commerciale nel giorno del Black Friday. Ma si è sbagliato perché ad aprire il fuoco non era stato Bradford, nonostante fosse armato.

L'ammissione dell'errore da parte della polizia è arrivata quasi 24 ore dopo l'incidente. L'agente che ha sparato è stato sospeso e le indagini sul caso sono state avviate. Chi ha aperto il fuoco realmente resta a piede libero e la polizia ha aperto una caccia all'uomo. Un mea culpa che però rischia di riaccendere le polemiche contro la polizia e il suo criticato uso eccessivo della forza. 'Black Lives Matter' e Justice for E.J. si legge su alcuni degli striscioni agitati dai manifestanti, che dicono basta alla "polizia razzista".