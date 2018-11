Hale, per Trump, partnership essenziali

ROMA - "Uno dei concetti fondamentali dell'amministrazione Trump in politica estera, anche se questo potrà sorprendere molti, è la partnership. Tutto è basato su questo, ma una partnership in cui tutti devono fare la loro parte": lo ha detto, intervenendo ai Med Dialogues di Roma, il sottosegretario di Stato Usa David Hale.

"Il presidente - ha proseguito - è molto interessato negli accordi, ma accordi che devono servire gli interessi americani e dei nostri partner". Hale ha poi indicato gli altri concetti fondamentali dell'amministrazione Usa: "Ricentrare la politica estera sugli interessi americani; considerare la sovranità delle nazioni come la base per l'ordine mondiale".