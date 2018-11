Conte, Mediterraneo evolva da area crisi

"Oggi l'area del Mediterraneo è più vasta" di quella geografica e "va dalle coste europee e nordafricane del Mar Mediterraneo al Medio Oriente, fino al Golfo Persico. C'è un Mediterraneo più vasto che circonda il Mediterraneo in senso stretto, servendovi da cassa di risonanza" e la "speranza" che "l'area torni a svolgere la sua storica funzione di luogo di incontro, che si possa tramutare da arco di crisi ad arco di opportunità". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, intervenendo ai Med Dialogues di Roma.

"L'Italia sente forte l'impegno per la sensibilizzazione dei nostri partner" nel Mediterraneo "per la stabilizzazione della Regione. Questa nostra azione si estende dai rapporti bilaterali ai fori internazionali".

"Nessuno è chiamato a scegliere tra l'essere in Europa e nel Mediterraneo, perché l'Europa è nel Mediterraneo", ha proseguito il premier. Parole che Conte prende a riferimento per sottolineare: "L'Europa ha una particolare responsabilità perché ad essere in gioco non è solo il futuro di una regione ma anche l'avvenire e la sicurezza del vecchio continente. Se vuole essere attore globale l'Ue deve collaborare alla formazione di un nuovo ordine regionale" in cui ci sia una "responsabilità condivisa" tra gli Stati dell'area del Mediterraneo.