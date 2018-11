Usa: verso Bernie Sanders 2.0 per 2020

Bernie Sanders valuta una sua candidatura per la Casa Bianca nel 2020. ''Deciderò al momento appropriato'' dice in un'intervista a Msnbc. Secondo gli osservatori, Bernie 2.0 è più che una possibilità, il nodo è se sarà in grado di ripetere il successo del 2016. E questo per diversi motivi, fra i quali il fatto che il numero dei papabili candidati democratici aumenta con il passare dei giorni.

A questo si aggiunge un problema di età, con Sanders che ha 77 anni, e soprattutto l'ascesa di star democratiche progressiste stile-Sanders ma molto più giovani, come Alexandria Ocasio-Cortez, Beto O'Rourke e Ayanna Pressley.