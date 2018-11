Khashoggi: Turchia critica Trump, 'Non tutto è denaro'

"Non tutto è denaro. Questo è un omicidio, e l'occhio del denaro è cieco". Così il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha criticato in un'intervista alla Cnn turca l'atteggiamento di Donald Trump verso Riad sul caso Jamal Khashoggi. Tornando a chiedere un'indagine internazionale sul delitto, Cavusoglu non ha poi escluso un incontro tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman al G20 in Argentina, se ci sarà una richiesta di Riad.

Ieri sera, l'ufficio di Erdogan aveva invece negato tale possibilità, in un tira e molla che segue probabili contatti dietro le quinte tra le diplomazie.