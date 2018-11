Brexit: ok commissari Ue a testo su futuro Ue-Gb

I commissari europei hanno dato luce verde al testo sulla dichiarazione politica congiunta sulla relazione futura tra l'Ue ed il Regno Unito. Lo annuncia il portavoce della Commissione europea che si occupa di Brexit, Daniel Ferrie, su Twitter. A questo punto "il documento dovrà essere oggetto dell'endorsement dei 27 leader al vertice di domenica".

"Ho appena inviato ai 27 - ha scritto su twitter il presidente del consiglio Ue Donald Tusk - una bozza della dichiarazione politica sulla relazione futura tra l'Ue ed il Regno Unito. Il presidente della Commissione europea mi ha appena informato che è stata concordata a livello di negoziatori e di principio, anche a livello politico, ma condizionata all'endorsement dei leader".

Per il periodo di transizione post-Brexit, "il Comitato congiunto" Ue-Gb "potrà, prima del primo luglio 2020, adottare una sola volta la decisione per estendere il periodo di transizione per il massimo di un anno", si legge nella bozza di accordo sulla dichiarazione politica congiunta sulle relazioni future tra Ue e Regno Unito, di cui l'ANSA ha visione.