Trump, tutti sapevano dov'era Osama

(ANSA) - WASHINGTON, 19 NOV - Donald Trump ha deriso William H. McRaven, il venerato ammiraglio in pensione dei Navy Seal a capo delle operazioni che portarono all'uccisione di Osama bin Laden, suggerendo in una intervista a Fox News che avrebbe potuto catturare prima il leader di Al Qaida. "Non sarebbe stato bello se avessimo catturato Osama bin Laden un po' prima?", ha chiesto il presidente, sostenendo che il capo del network terroristico viveva in Pakistan in una bella residenza "proprio vicino all'accademia militare". "Tutti in Pakistan sapevano che era lì", ha aggiunto, definendo inoltre McRavem un "fan di Hillary Clinton" e un "sostenitore di Obama". L'ammiraglio in precedenza lo aveva criticato pesantemente.