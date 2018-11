Iran-Gb: incontro Zarif-Hunt a Teheran

(ANSA) - TEHERAN, 19 NOV - Le iniziative dei Paesi europei per continuare le transazioni con l'Iran anche dopo le sanzioni introdotte dagli Usa sono state al centro di un incontro oggi a Teheran tra il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif e il suo omologo britannico Jeremy Hunt, alla sua prima visita nella Repubblica islamica.

I Paesi europei hanno ripetutamente affermato la loro volontà di salvare l'accordo sul nucleare del 2015, dopo il ritiro degli Usa annunciato dal presidente Donald Trump nel maggio scorso. Ma dopo sei mesi non è ancora stato costituito lo Special Purpose Vehicle (Spv), uno strumento finanziario che permetterebbe di continuare a fare affari con Teheran sfuggendo alle misure punitive previste da Washington.

Hunt ha anche affrontato la questione della cittadina iraniano-britannica Nazanin Zaghari-Ratcliffe, in carcere a Teheran dall'aprile del 2016 e condannata a 5 anni di reclusione perché riconosciuta colpevole di avere complottato per rovesciare il sistema di governo islamico.