Iran chiede 'fatti' a Ue contro sanzioni

L'Iran ha rinnovato oggi la richiesta ai Paesi europei di accelerare la realizzazione degli strumenti finanziari necessari per continuare le transazioni con Teheran nonostante le sanzioni bancarie imposte dagli Usa. "E' chiaro che i Paesi europei sono impegnati a mantenere l'accordo sul nucleare, ma sfortunatamente le loro iniziative per la realizzazione del sistema finanziario sono lente", ha lamentato il portavoce del ministero degli Esteri, Bahram Ghasemi.

"Nonostante alcune ambiguità in materia - ha aggiunto il portavoce - l'Iran spera che gli europei possano trasformare le loro parole in fatti, mostrando il loro reale potenziale e il loro ruolo sulla scena internazionale".

Ghassemi ha aggiunto che, "come ha detto la Guida suprema", Ali Khamenei, l'Iran continuerà ad avere colloqui con gli europei, ma "non aspetterà" all'infinito le loro decisioni, riservandosi di applicare i propri strumenti.